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Giriş Tarihi: 23.1.2024 12:16

Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 17.2 derece ölçüldüğü Bolu, 'Türkiye'nin en soğuk ili' olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Türkiye genelinde bulunan 1675 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik verilere göre; Bolu, 'Türkiye'nin en soğuk ili' olarak kayıtlara geçti. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma İstasyonu'nca, Bolu'da hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 17.2 derece olarak ölçüldü. Gerede ilçesi Samat köyünde hava sıcaklığı sıfırın altında 15.6 olarak ölçülürken, kayak merkezi Kartalkaya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 13.5 derece olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu
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