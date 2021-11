Türkiye’nin en uzun bayrak direkleri Edirnekapı şehitliğine ve TRT Ulus binasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Edirnekapı Şehitliği ile TRT Ulus yerleşkesine dikilen Türkiye'nin en uzun ikiz bayrak direklerinin açılışı için her iki yerde de tören düzenlendi. Edirnekapı Şehitliği'ndeki törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, TBMM'nin kuruluşunun 101. yıldönümünde, ülkenin en büyük bayrak direğinin Çamlıca Tepesi'ne dikildiğini anımsattı.



Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi'nde hizmete açtıkları Türkiye'nin en yüksek binasının yanına 111 metre yüksekliğindeki 1.000 metrekarelik bayrağın göndere çekildiğini anımsatarak, "Bugün de Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesindeki 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Bayraklarımızın her biri tam 1.453 metrekaredir. Bizimki gibi, tarihi mücadelelerle geçen ülkeler için bağımsızlığın, şehit kanlarıyla ağır bedeller ödenerek kazanılan her bir karış toprağı anlatırlar. Bayrağımız, zincir vurulmak istenen bir milletin şahlanışının en güzel sembolüdür. Düne kadar ülkenin güvenliği için kullanılan savunma unsurlarında dahi dışarıya bağımlıydık. Bu tablo AK parti iktidarıyla değişti. Artık yerli ve milli üretim kabiliyetini her alanda kullanan, kimseden izin almayan, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için dev yatırımlarını hayata geçiren bir Türkiye'deyiz" dedi.



"Ay-yıldızlı bayrak dev projelerle de dalgalanacak"



Bakan Karaismailoğlu, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden bazı dizeleri okuyarak "Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'nde bulunan 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerinin her birinin ağırlığı 103 tondur. Bayrak direklerinin alt çapı 349 santimetre, üst çapı ise 95 santimetredir. Toplam temel ağırlıkları 633 tonu aşmaktadır. Direk bileşenleri, kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlandı, direk içinden merdivenle yukarı çıkılabiliyor. Bayraklarımız göndere elektrikli motor sistemiyle çekiliyor. 1453'te İstanbul'un fethinde surlara diktikleri bayrağın uğruna 1915'te Çanakkale'de feda olduklarını, Kahramanmaraş'ın, Şanlıurfa'nın, Gaziantep'in ve İzmir'in kurtuluşlarında dalgalandırdıklarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hiç yere düşürmedik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tamamlayıp hizmete açtık. Mavi vatanda, ihracat rekorları kıran limanlarımızda, asırların projesi Filyos'ta, Karadeniz ve Akdeniz'deki doğal kaynak arama gemilerimizde de bayrağımız dostlarımıza güven vermeye, düşmanlarımıza ise korku salmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Karaismailoğlu, ay-yıldızlı bayrağın, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak Çanakkale Köprüsü'nde, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile "uzay vatanı"nda, yerli ve milli teknolojiyle geçecekleri 5G ile "siber vatan"da, Kanal İstanbul'da ve benzeri birçok projede dalgalanacağını bildirdi.

"Bayrağımız dünya var oldukça onur ve gururla dalgalanmaya devam edecek"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise özgürlük ve bağımsızlıklarının tek simgesi al bayrağın dalgalandığı yerde kendilerine korku da keder de olmadığını belirterek, İstanbul'un manevi banisi Eyüp El Ensari'nin ismiyle şereflenen Eyüpsultan'da Edirnekapı Şehitliği'nde Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin açıldığını söyledi.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de bu önemli eserin ilçeye kazandırıldığı için teşekkür ederek, "Bayraklar, bağımsızlıkların timsalidir. Ona ne kadar sahip çıkarsak o kadar bağımsız yaşayacağız." diye konuştu.



Türk bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi



Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Vali Yerlikaya ve beraberindekilerin butona basması sonrası, Türk bayrağı, ülkenin en yüksek bayrak direğine çekildi. Bayrağın göndere çekilmesinin ardından Bakan Karaismailoğlu, Vali Yerlikaya ve beraberindeki ekip daha sonra TRT Ulus Yerleşkesi'ne geçerek buradaki törene katıldı. Törende, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve TRT yöneticileri de hazır bulundu. Törende aynı şekilde İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Karaismailoğlu, Türk bayrağını ülkenin dev projelerinde dalgalandırmaya devam edeceklerini söyledi.