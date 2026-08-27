Türkiye’nin geleceği için yarışıyorlar

TEKNOFEST 2026 kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen 16 bilim ve teknoloji yarışmasında final heyecanı başladı. Yarışmalarda başvuru rekorları kırılıyor. Yarışma maratonu Türkiye'nin farklı kentlerinde devam ederken, bazı kategorilerde çevrim içi değerlendirme süreçleri tamamlandı. Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması 4 bin 969, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 1499, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması 660, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması ise 1437 başvuru aldı. Kocaeli
'nde Robotaksi- Binek Otonom Araç Yarışması, Kuantum Teknolojileri Yarışması, Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Geliştirme Yarışması düzenleniyor. Malatya
, insansız hava araçları yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Ankara
'da ise uzay teknolojileri ön plana çıkacak. Diyarbakır
'da düzenlenecek finallerde yapay zekâdan çip tasarımına, biyoteknolojiden insanlık yararına teknolojilere kadar birçok alanda gençlerin projeleri yarışacak. 17 bin 395 başvuru alan Blokzincir Yarışması'nın finali, Şanlıurfa'da düzenlenecek. Büyük ödül töreninde TÜBİTAK yarışmalarında dereceye giren tüm takımlar ödüllerine kavuşacak.
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Mete Efendioğlu - Editör