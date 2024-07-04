Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklar

14 bin 100 MEZUN VERDİ

52 ülkede 443 okul, 1 üniversite, 21 eğitim merkezi, 39 yurt ile 53 bindenden fazla öğrenciye hizmet veren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) kurulduğu yıl olan 2016'dan bugüne kadar 14 bin 100 mezun verdi. Bu mezunlardan 3 bini Türkiye'de lisans ve yüksek lisans eğitimi alıyor.

TÜRKÇE BİLEN GENÇLER

Dünyanın birçok bölgesinde Türkiye'ye aşina, Türkçe konuşabilen, Türk kültürü ve geleneğini öğrenen genç nesillerin yetişmesi ülkeler arasındaki kültürel diplomasi aracılığıyla insan köprüsü kurularak ticari ilişkileri de geliştiriyor.

Bir yıllık GSMH'sının yarısından fazlasını dünya ile kurduğu insani, kültürel diplomasi aracılığıyla ihracat, ithalat ve ticari alandan sağlayan Türkiye için dünyada Türkçe bilen, Türkiye Maarif Vakfı Okullarında okuyan ve üniversite eğitimini de Türkiye'de alarak ülkesine dönen insan varlığı Türkiye'nin geleceğine, ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor.