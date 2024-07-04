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Giriş Tarihi: 4.7.2024 17:28 Son Güncelleme: 4.7.2024 18:35

Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklar

Dünyanın dört bir yanındaki Maarif Okullarından mezun olduktan sonra lisans ve lisansüstü eğitimi için Türkiye’ye gelen Maarif Vakfı mezunları kendi ülkelerinde Türkiye’nin gönüllü elçisi olacak. Bu yıl 16 ülkeden 52 Maarif mezunu ve bursiyeri Türkiye’deki üniversitelerin farklı bölümlerinden lisans ve yüksek lisans derecesiyle mezun oldular. Asya’dan, Avrupa’dan, Afrika’dan, Orta Doğu’dan 28’i kadın, 24’ü erkek mezun ve bursiyer, 15 farklı ilde, 17 farklı üniversitenin 16 farklı bölümünü başarıyla bitirdiler. Mezunlar diplomalarını Türkiye Maarif Vakfı’nın konferans salonunda düzenlenen törenle aldılar.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklar

14 bin 100 MEZUN VERDİ

52 ülkede 443 okul, 1 üniversite, 21 eğitim merkezi, 39 yurt ile 53 bindenden fazla öğrenciye hizmet veren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) kurulduğu yıl olan 2016'dan bugüne kadar 14 bin 100 mezun verdi. Bu mezunlardan 3 bini Türkiye'de lisans ve yüksek lisans eğitimi alıyor.

TÜRKÇE BİLEN GENÇLER

Dünyanın birçok bölgesinde Türkiye'ye aşina, Türkçe konuşabilen, Türk kültürü ve geleneğini öğrenen genç nesillerin yetişmesi ülkeler arasındaki kültürel diplomasi aracılığıyla insan köprüsü kurularak ticari ilişkileri de geliştiriyor.

Bir yıllık GSMH'sının yarısından fazlasını dünya ile kurduğu insani, kültürel diplomasi aracılığıyla ihracat, ithalat ve ticari alandan sağlayan Türkiye için dünyada Türkçe bilen, Türkiye Maarif Vakfı Okullarında okuyan ve üniversite eğitimini de Türkiye'de alarak ülkesine dönen insan varlığı Türkiye'nin geleceğine, ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor.

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Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklar
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