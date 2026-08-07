Türkiye’nin gözü Kapadokya’da! Motor sporlarında tarihi açılış

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) 2026 yarış takviminde yer alan organizasyon, yalnızca sezonun kritik etaplarından biri olma özelliği taşımıyor. Aynı zamanda Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nin ilk resmi yarışına ev sahipliği yaparak tesis için de tarihi bir başlangıç olacak. Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 55 sporcu; Micro, Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinde kıyasıya mücadele edecek. İki gün sürecek organizasyonda yarışlar 15.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN İLK GECE KARTİNG PİSTLERİNDEN BİRİ

Toplam 33 bin metrekarelik alanda kurulan Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, 814 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki pistiyle ulusal ve uluslararası organizasyonların düzenlenebileceği teknik standartlara sahip olarak inşa edildi. Gece karting yarışlarının yapılmasına imkan tanıyan Türkiye'nin ilk pistlerinden biri olma özelliğini taşıyan tesis, 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamındaki Kapadokya Rallisi'nin seyirci etabına da ev sahipliği yapacak. Sert viraj yapısı ve pistin tamamının tek noktadan izlenebilmesi ise kompleksi benzerlerinden ayıran en önemli özellikler arasında gösteriliyor.

KAPADOKYA'NIN TURİZMİNE YENİ SOLUK

Motor sporlarını Kapadokya'nın turizm potansiyeliyle buluşturmayı hedefleyen organizasyonun, bölge ekonomisine hareketlilik kazandırmasının yanı sıra spor turizmine de önemli katkılar sunması bekleniyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya'nın artık yalnızca balonları, peri bacaları ve tarihi dokusuyla değil, motor sporlarıyla da anılacağını belirterek, "Bu yarış bizim için sadece bir şampiyona değil, aynı zamanda Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nin ilk resmi organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcular burada unutamayacakları bir atmosfer yaşayacak. Kapadokya'nın eşsiz güzellikleri ile motor sporlarının heyecanı aynı noktada buluşacak." dedi.

Kompleksin yalnızca yarışların yapıldığı bir pist olmayacağını ifade eden Arı, gençleri motor sporlarıyla buluşturmayı, bölgeye yeni bir spor kültürü kazandırmayı ve Kapadokya'nın dört mevsim ziyaret edilen bir spor turizmi merkezi haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Başkan Arı, tüm motor sporları tutkunlarını 7-8 Ağustos tarihlerinde Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde düzenlenecek Motul Türkiye Karting Şampiyonası 4. Ayak Yarışları'nı izlemeye davet etti.