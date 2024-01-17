Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu canlı olarak Taksim’de izlenebilecek

Taksim ve Kızılay gibi meydanlara kurulan planetaryumu ziyaret eden vatandaşlardan Ezgi Pağır, "Türkiyeden bir astronotun uzaya gönderilmesi bizi son derece mutlu etti. Böyle bir projenin hayata geçirilmesi ve uzay yarışında Türkiye'nin de başarı göstermesi bizi gururlandırdı. Çocuklarımızı da alıp burada astronotumuzunuzaya fırlatılışını ve uzay macerasını izleyeceğiz. Böyle bir olaya şahitlik edeceğim için de son derece mutluyum" dedi.

"ASTRONOTUMUZUN UZAYDAKİ İLK SÖZLERİNİ MERAK EDİYORUM"

Taksimde kurulan planetaryumu ziyaret eden miniklerden 8 yaşındaki Amine Hatipoğlu ise , "Astronotumuzun uzaya fırlatılmasından dolayı çok mutluyum. İlk kez bir Türk astronotunun uzaya fırlatılışını izleyeceğim. Çok güzel bir duygu .Astronotumuzun uzaya çıktıktan sonra ilk cümlesini merak ediyorum. Orada gördüğünü nasıl anlatacak merak ediyorum" dedi.

"ATATÜRK'ÜN İSTİKBAL GÖKLERDEDİR MİSYONUNUN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRMEK GURUR VERİCİ"

Türkiye'nin uzay yarışında iddialı hale gelmesini gururla takip ettiklerini belirten Atalay Nalbantoğlu ile eşi Arzu Nalbantoğlu. "Böyle ileri teknolojiye ulaşıp bir astronotumuzu uzaya gönderecek duruma gelmemizden dolayı gururluyuz. Teknolojik gelişime imza atabilmek çok önemli. Dünya bizi kıskansa da uzaya bir astronotumuzu göndermemiz bir prestij kaynağıdır. Atatürk'ün dediği gibi istikbal göklerdedir. Sözü de bu astronot fırtlatma ve uzay yarışında etkimizi göstermemizden dolayı daha da önem kazanmıştır. Atatürk'ün söylediği gibi göklerde var olma misyonunun gerçekleştiğini görmek gurur veriyor. İnşallah ekonomide de gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarız. Mekiksiz olarak mutluluktan havaya uçarız" dedi.

"ÇOCUKLUK HAYALLERİMİZİ 83 YAŞINDA GÖRMEKTEN MUTLUYUZ"

Türk Astronotun uzaya fırlatılacağı anı izlemek için kurulan planetaryumu ziyaret eden 83 yaşındaki İbrahim ve Birsen Karataş çifti, "İlime hizmet eden çalışmalara imza atmak çok güzel bir duygu. Sağlam irade ile bu tip gelişmelerin sağlanması ve geç kalınsa dahi uzaya bir Türk Astronotun gönderilmesi bizi bu yaşta şahit olma mutluluğunu yaşatanlara teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzdaki hayallerin gerçekleşmesi çok güzel bir duygu. Çok geç kaldık çocukken herkes aya biz kaldık yaya derdik. Şimdi Aya doğru Astronot gönderiyoruz. İnşallah aya inişimize de şahitlik ederiz. Bunun için çok ilim adamı yetiştirmeliyiz. İlim hayallerde kalmamalı hayata geçirilmeli. Çünkü ilme hizmet insana hizmettir. Kuranı kerimin ilmini uygulasınlar başımdan gözüm üstüne. İnsanlığa faydalı olan her şeyi taktir ediyoruz. Bu tip gelişmelerde birlik ve beraberlik çok önemli" dediler.

"DÜŞMANLARIMIZ ÜZÜLECEK DOSTLARIMIZ SEVİNECEK"

Şuheda ile Şeyma Pala kardeşler ise Türkiyeden bir astronotun uzaya gitmesinin düşmanı üzeceğini dostu sevindireceğini belirterek, "Uzay yarışına dahil olduğumuza şahitlik etmek bizi son derece heyecanlandırdı. Ülkemiz ve insanlarımız için çok gurur verici bir proje. Uzay yarışında var olmamızdan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'nin böyle bir platformda var olup uzay yarışına dahil olması düşmanlarımızı üzecek dostlarımızı da sevindirecektir. Bizde artık uzayda söz sahibi olacağız. Türkiye bu proje ile 100.yılda uzay yarışında var olduğunu göstermiştir" dediler.

Taksim'de kurulan planetaryumu yerinde denetleyen ve hazırlıkları takip eden TABM İletişim Koordinatörü Kıdemli başuzman ve Araştırmacı Dr. Medeni Soysal, "Cumhuriyetimizin 100.yılında milli uzay Projesinin gerçekleştirilmesi çok önemli . Cumhurbaşkanımız tarafından hayata geçirilen Milli Uzay Proğramı 6 aylık seçim süreciyle başladı. Şimdi nefesler tutuldu ve Uzaya fırlatılacak ilk Türk Astronot için heyecan yaşıyoruz. Fırlatma bu kurulan planetaryumdan heyecanla izlenecek. Fırlatmadan 10 dakika sonra Astronotumuz dünyanın yerçekiminden çıkacak. 220 kilometre 36 saatte tamamlanacak bir buçuk gün sürecek olan yolculuk sonunda 14 gün boyunca uzayda kalacak. Türkiye'nin uzay misyonu Milli Uzay misyonu ile başladı Uzaya gidebilen ülkeler sıralamasına girdik. Zaten uydularımızla uzay yarışında varlığımızı gösterdik. Uzayda kalıcı olmayı planlıyoruz. Türkiye olarak ilk aşamayı tamamlayacağız. Bu projeyi de Cumhuriyetimizin 100. Yılında gerçekleştirmek çok önemli" dedi.