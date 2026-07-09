Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı E-ZPT, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmeye başlandı

Zorlu saha testlerini başarıyla tamamlayan 3 adet E-ZPT'nin teslimatı gerçekleştirilirken, proje kapsamında toplam 50 aracın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması hedefleniyor.

MKE mühendisleri tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyıcısının modernizasyonu ile geliştirilen E-ZPT, muharebe sahasında karşılaşılabilecek gerçek operasyon senaryoları dikkate alınarak ağır testlerden geçirildi. Araç, 3 bin kilometre dayanıklılık testinin yanı sıra bin 600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt ve 600 kilometre stabilize yol testlerini başarıyla tamamladı.

Yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim, hendek geçişi ve ekstrem hava koşullarında gerçekleştirilen testlerde üstün performans sergileyen araç, şoför, komutan ve nişancı dahil toplam 7 personel taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

150 KİLOMETRE ELEKTRİKLİ MENZİL, 650 KİLOMETRE TOPLAM ERİŞİM

Tamamen elektrikli tahrik sistemiyle geliştirilen E-ZPT, çevreci teknolojiyi yüksek operasyonel kabiliyetle bir araya getiriyor. Dahili batarya sistemiyle 150 kilometre menzil sunan araç, jeneratör desteğiyle bu mesafeyi 650 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Araç ayrıca 0'dan 50 kilometre hıza sadece 8 saniyede ulaşabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya kapasitesi yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 seviyesine yaklaşık 1,5 saatte ulaşabiliyor.

DÜŞÜK İZ, YÜKSEK GÜÇ

Yaklaşık 15 ton ağırlığındaki E-ZPT, 2,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemi sayesinde daha düşük akustik ve termal iz bırakan araç, modern harp sahasında önemli avantaj sağlıyor.

Yüksek güvenlikli batarya yapısı, düşük bakım maliyetleri ve farklı görev yükleriyle uyumlu yapısıyla dikkat çeken E-ZPT, üzerinde bulunan 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemiyle de etkin ateş gücü sunuyor. MKE tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı, Türk savunma sanayiinin yerlilik ve teknolojik dönüşüm hedeflerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör