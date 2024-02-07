Türkiye’nin ilk engelli huzurevi yardımseverlerin desteğini bekliyor

Türkiye'nin ilk engelliler huzurevi için Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER) büyük bir projeye imza attı. Ailelerini kaybeden kimsesiz engellilerin yaşamına dokunmak isteyen dernek, Ankara'nın Sincan ilçesinde bakım ve huzurevi kampüsü kurma kararı aldı. 6 bin 890 metrekarelik araziye kurulacak huzurevinin, hayırseverlerin bağışlarıyla tamamlanması hedefleniyor. Huzurevinin temeli, derneğin 70 milyon lirayı toplaması durumunda gelecek yıl Engelliler Günü'nde atılacak. Kendisi de görme engelli olan TÜMÖZDER Derneği Başkanı Mehmet Ali Bakıcı, 19 yıldır engellilere yönelik faaliyetlerde bulunduklarını ifade ederek, "Engelli ailelerimizin kafasında cevap bulamadıkları en büyük soru 'Ben öldükten sonra yavrum ne olacak?' Kimse evlat acısı yaşamak istemez ama birçok aile, 'Yarabbi evladımı benden önce al ki, benden sonra ortalıkta kalmasın' şeklinde dua eder. Biz de bu duruma çözüm bulabilmek için ilk kez tamamen engellilere göre bir huzurevi yapma kararı aldık. Kimsesiz, işitme, ortopedik ve zihinsel engeli olan kardeşlerimiz için 100 kişilik bir bakım ve huzurevi yapacağız. Tüm Türkiye'yi sesimizi duymaya ve bağışta bulunmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.Mehmet Ali Bakıcı: "Ben de çocukluktan beri görme engelliyim. Burs alarak okudum. Benim gayem bunları ödemek ve ardımızda kalıcı bir eser bırakmak. Vasiyet bıraktım. 'Huzurevinin bahçesinde bir yere gömün beni ki size oradan bir yerden bakayım, başınızdan ayrılmayayım' dedim. Bu işin başından sonuna kadar orada olacağım."