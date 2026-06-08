Türkiye’nin ilk kadın kardiyoloğunun hayatı belgesel oldu

Bugün 101 yaşında olan ve yaşamını Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürdüren Prof. Dr. Sabahat Tuluy Kaymakçalan, Cumhuriyet tarihinin yaşayan tanıklarından ve Türk tıp tarihinin öncü isimlerinden biri. 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Kaymakçalan, meslek yaşamı boyunca birçok önemli görev üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doktorları arasında da yer alan Kaymançalan, 1950'li yıllarda erkek egemen akademik ortamda Ankara Tıp Fakültesi'nin ilk kadın asistanlarından biri oldu.

Kaymakçalan, Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı ileri kardiyoloji eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek kardiyolojinin gelişimine öncülük etti. Kalp kateterizasyonu ve hemodinami alanındaki çalışmalarıyla Türk tıp tarihine önemli katkılar sundu. Türkiye'de modern kardiyolojinin gelişiminde önemli rol oynayan Kaymakçalan, yetiştirdiği öğrenciler ve bilimsel çalışmalarıyla tıp tarihine adını yazdırdı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI DESTEĞİYLE HAZIRLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Nurgül Bayram üstlenirken, seslendirmesini tiyatro ve sinema sanatçısı Tilbe Saran gerçekleştirdi.

Filmde kullanılan yapay zekâ destekli sinematik canlandırmalar, Sabahat Hoca'nın hekimlik yaptığı yılların atmosferini de beyaz perdeye taşıyor.

"Kalplere Dokunan Kadın", Cumhuriyet'in yetiştirdiği öncü bir bilim insanının mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı, özellikle gençlere ve kadınlara ilham vermeyi amaçlıyor.

Ankara'daki gala gösterimi; Prof. Dr. Sabahat Tuluy Kaymakçalan'ın öğrencileri, Türkiye'nin önde gelen kardiyologları, hekimleri, akademisyenleri ile sanat ve basın dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör