Uzayda tarihi adım! Fergani Türkiye’yi yeni kulvara hazırlıyor

YÖRÜNGEDE İLK KEZ HİBRİT MOTOR ATEŞLENECEK

Milli yörünge transfer aracı iki önemli ilki bir arada barındırıyor. Türkiye'nin ilk Yörünge Transfer Aracı olan FGN-TUG-S01, yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit roket motoruna sahip olma özelliğini taşıyor. Araç, görev yörüngesine başarıyla yerleşmesinin ardından, planlanan ilk hibrit motor ateşlemesini gerçekleştirecek. Bu manevra yalnızca Türkiye için değil, dünya genelinde de hibrit roket motorunun ilk yörüngesel ateşlemesi olarak tarihe geçecek. Milli YTA, güvenli ve düşük maliyetli hibrit motor sistemi sayesinde uyduların farklı yörüngelere taşınmasını ve görev ömürlerinin uzatılmasını sağlayacak.

YÖRÜNGELER ARASI LOJİSTİKTE MİLLİ İMZA

FGN-TUG-S01, Fergani Uzay'ın gelecekteki farklı irtifalarda uydu barındırarak görev yapacak konstelasyon misyonları için yeni bir kilometre taşı olacak. Milli YTA alçak irtifadaki yörüngeden başlayarak, Fergani Uzay uydularını daha yüksekte bulunan farklı irtifalardaki görev yörüngelerine taşıyacak. Türkiye'nin ilk YTA'sı olan aracın uçuş bilgisayarı, aviyonik sistemleri, güç dağıtım birimleri ve termal kontrol altyapısı gibi kritik sistemleri Fergani Uzay mühendisleri tarafından yerli tasarım ve üretim olarak geliştirildi. Bu başarılı görevle birlikte Türkiye, yörüngede hibrit motor denemesi gerçekleştiren ilk ülke olma yolunda önemli bir adım atarak uzay teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.