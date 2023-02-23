Türkiye’nin konuştuğu züccaciye mağzasından yeni görüntü! İşte deprem anı...

"REKLAM YAPTIĞIMI SÖYLEYENLER DE OLDU"

Evinde ve iş yerinde önemli bir zararın olmadığını dile getiren Kabul, "Demek ki yapınca oluyormuş. Herkes hakkıyla bina yapsaydı keşke. Bu kadar can kaybı yaşamasaydık." dedi.

Kabul, çok sayıda kırılacak eşyanın bulunduğu mağazasında da ürünlerin önemli bir hasar almadığına dikkati çekerek şöyle konuştu: