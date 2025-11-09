Türkiye’nin kültür rotası 11’e yükseldi

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 14. Yıllık Danışma Forumu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Kapadokya'da düzenlendi. "Kültürel ve Sürdürülebilir Turizm Yoluyla Mirasın Korunmasının Geliştirilmesi" temalı forumda, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programındaki rota sayısının 11'e yükseldiği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programının kültürel çeşitliliği tanıtmayı ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, "Türkiye bugün 11 kültür rotasıyla Avrupa'nın önemli kültür koridorlarından biri haline gelmiştir" dedi.Avrupa Konseyi Demokratik Kurumlar ve Özgürlükler Daire Başkanı Irena Guidikova ise Türkiye'nin stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Guidikova, Avrupa'daki 49 kültür rotasından 11'inin Türkiye'den geçtiğini, bunun Türkiye'yi Avrupa ile bağlayan güçlü bir kültürel köprü haline getirdiğini söyledi. Kapadokya'nın seramik ve Iter Vitis (şarap) rotaları gibi önemli güzergâhların merkezinde yer aldığını belirten Guidikova, bu rotaların bölgenin tanınırlığını artırarak yerel turizmi canlandıracağını ifade etti. 1987'de başlatılan program, Avrupa'nın ortak kültürel mirasını korumayı, kültürel etkileşimi teşvik etmeyi ve sürdürülebilir turizme katkı sağlamayı amaçlıyor.