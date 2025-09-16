Türkiye’nin milli mühendislik gücü STM

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Silahlı Kuvvetleri için proje yönetimi, sistem mühendisliği, teknoloji transferi ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla, Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla 1991 yılında kurulan STM, Türk savunma sanayiinin milli projelerinde kritik roller üstlenerek, bugün Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden biri konumunda.Askeri deniz platformları, taktik insansız hava araçları, komuta kontrol ve karar destek sistemleri, siber güvenlik ve bilişim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren STM, Ar-Ge ve inovasyonu merkezine alan yaklaşımla geliştirdiği milli sistemleri, güçlü ekosistem ve ihracat odaklı strateji ile Türkiye'nin yanı sıra küresel pazarlara taşıyor.Türkiye'nin milli savaş gemisi projesi MİLGEM'de önemli görevler üstlenen STM, gemilerin dizaynından sistem tedarikine, entegrasyondan ana tahrik teminine kadar tüm süreçlerde rol aldı. STM'nin ana alt yüklenicisi olduğu 4 adet Ada Sınıfı Korvet, Türk Donanması tarafından başarıyla kullanılıyor. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'u Türk Donanması'na kazandıran STM, 7 milli fırkateynin inşası için de çalışmalarını sürdürüyor. Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK ve iki adet Lojistik Destek Gemisini Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim eden STM, Türkiye'nin ilk milli hücumbotunun da tasarımcısı ve ana yüklenicisi oldu.Yine Türk Donanması'nın envanterinde yer alan Ay Sınıfı, Preveze Sınıfı ve Gür Sınıfı Denizaltıların milli ve modern sistemlerle modernize edilmesinde öncü olan STM, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi ile donatılan Reis Sınıfı Denizaltılarda sistemlerin yerlileştirilmesinde ön plana çıkıyor. İnsansız Otonom Sualtı Aracı "STM NETA"yı da geliştirilen STM, bu teknolojiyi de Türk Donanması'na kazandıracak. Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücü olan STM, yaptığı ihracatlar ile ay yıldızlı bayrağı uluslararası sularda da başarıyla dalgalandırıyor. Ukrayna için iki korvet, Malezya için üç korvet, Portekiz için iki adet lojistik destek gemisi inşa eden STM, bugüne kadar Pakistan için de denizde ikmal tankeri ile denizaltı modernizasyon projelerine imza attı.Taktik İHA üretiminde Türkiye'nin öncüsü olan STM, milli olarak geliştirdiği vurucu ve gözetleyici İHA'ları ile Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlıyor. STM bugüne kadar, kamuoyunda kamikaze İHA olarak da adlandırılan milli vurucu İHA'sı KARGU'yu, mühimmat bırakan İHA'sı BOYGA'yı, milli gözcü İHA'sı TOGAN'ı, Türk Güvenlik Güçleri'nin hizmetine sundu. Bu ürünleri üç farklı kıtada 15'e yakın ülkeye de ihraç etti. STM yeni geliştirdiği; KarguFPV Kamikaze Drone, Çoklu Mühimmat Taşıyan İHA'sı BOYGA-B, Dikey İniş Kalkış yapan İHA'sı STM VTOL, Akıllı Mühimmat Sistemi TUNGA'sını ise geliştirmeye devam ediyor.Siber güvenlik ve yazılım teknolojilerinde de ilklere imza atan STM, NATO'nun istihbarat altyapısını içeren INTEL FS-2 Projesini yürütüyor. Bunun yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Siber Savunma Merkezi'ni kuran STM, Milli Muharip Uçak KAAN'ın platform siber güvenliğini de çalışıyor. Veri merkezi projeleri ile de kritik kurum ve kuruluşların kesintisiz ve güvenli bilgi akışının sağlanması ve depolanmasına katkı veriyor. STM, afet durumlarında enkaz altında kalan insanların tespit edilmesini sağlayan Duvar Arkası Radar teknolojisi ile de sivil alanda umut oluyor.