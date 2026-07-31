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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Türkiye’nin oscar adayı belli oldu

Türkiye’nin oscar adayı belli oldu
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Akademi Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek film belli oldu. Türkiye Oscar Seçim Komitesi, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin adayını seçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen Tunç Davut'un yönettiği, başrolleri Ali İpin, Feyyaz Duman, Selen Kurtaran'ın paylaştığı 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' (Like a Limbless Tree) filmi 17 yapım arasından seçildi. Filmde emekli mühendis Refik'in Suriyeli bakıcısı Nesrin'e iki oğluyla Avrupa'ya kaçması için bir miktar para vermesiyle başlayan olaylar, Nesrin'in ortadan kaybolmasıyla ilginç bir hale dönüşür. Bayram arefesinde biraraya gelen ailede batık süt ürünleri tüccarı İhsan'ın hayvan çiftliği kurmak için babası Refik'ten para istemesi ve akademik kariyerini geride bırakarak Almanya'ya yerleşmeyi planlayan kızı Nalan'ın uzun bir aradan sonra baba evine dönmesi hesaplaşmaları ve çatışmaları derinleştirir.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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