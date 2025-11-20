Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'nin play-off turu rakibi belli oldu! Dünya Kupası A Milli Takım rakibi kim oldu, hangi takım?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:42 Son Güncelleme: 20.11.2025 15:45

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde gruplarda 2. sıraya yerleşerek Play-Off biletini cebine koymayı başardı. Turnuvaya gitme yolunda son viraj olan turda Milli Takımımızın rakipleri bugün (20 Kasım 2025) kura çekimi ile belli oluyor. Peki, Türkiye'nin rakibi kim oldu? İşte kura öncesi torbalar ve Türkiye'nin play-off turu rakibi:

Avrupa Elemeleri gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar takımlar Dünya Kupası bileti için Play-Off turunda mücadele edecek. A Milli Takımımızın da yer aldığı bu heyecanlı kura çekimi öncesinde, takımlar torbalara ayrıldı. 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda boyunca toplam 104 maç yapılacak. İşte, Türkiye rakibi:

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

Dünya Kupası Avrupa Elemleri ardından play-off ve direkt turnuva bileti alan takımlar netleşti. Sırada play-off için eşleşmeler vardı. Yapılan kuranın ardından eşleşmeler netleşti. Türkiye yarı finali evinde finali deplasmanda oynayacak.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ TORBALARI

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KİM OL DU?

Türkiye'nin play-off turu rakibi Romanya oldu. Türkiye finale çıkarsa Slovakya - Kosova galibiyle karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

A Milli Takım play-off rakibini belirledi. Kura çekimi sonrası bu kapsamda oluşacak fikstür 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Türkiye - Romanya maçı 26 Mart tarihinde oynanacak. Yarı finalin ardından final maçı 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri belli oldu:

Organizasyon Aşaması Tarih Yer
Açılış Maçı 11 Haziran 2026 Estadio Azteca, Mexico City / Meksika
Grup Aşaması 11 Haziran - 27 Haziran 2026 ABD, Kanada, Meksika

Son 32

Son 16

Çeyrek Final

Yarı Final

28 Haziran-3 Temmuz 2026

4-7 Temmuz 2026

9-11 Temmuz 2026

14-15 Temmuz 2026

ABD, Kanada, Meksika
FİNAL MAÇI 19 Temmuz 2026 MetLife Stadyumu, New York/New Jersey / ABD
Türkiye'nin play-off turu rakibi belli oldu! Dünya Kupası A Milli Takım rakibi kim oldu, hangi takım?
