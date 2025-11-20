Türkiye’nin play-off turu rakibi belli oldu! Dünya Kupası A Milli Takım rakibi kim oldu, hangi takım?

Avrupa Elemeleri gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar takımlar Dünya Kupası bileti için Play-Off turunda mücadele edecek. A Milli Takımımızın da yer aldığı bu heyecanlı kura çekimi öncesinde, takımlar torbalara ayrıldı. 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda boyunca toplam 104 maç yapılacak. İşte, Türkiye rakibi:
Dünya Kupası Avrupa Elemleri ardından play-off ve direkt turnuva bileti alan takımlar netleşti. Sırada play-off için eşleşmeler vardı. Yapılan kuranın ardından eşleşmeler netleşti. Türkiye yarı finali evinde finali deplasmanda oynayacak.
Türkiye'nin play-off turu rakibi Romanya oldu. Türkiye finale çıkarsa Slovakya - Kosova galibiyle karşılaşacak.
A Milli Takım play-off rakibini belirledi. Kura çekimi sonrası bu kapsamda oluşacak fikstür 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Türkiye - Romanya maçı 26 Mart tarihinde oynanacak. Yarı finalin ardından final maçı 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.
Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri belli oldu:
|Organizasyon Aşaması
|Tarih
|Yer
|Açılış Maçı
|11 Haziran 2026
|Estadio Azteca, Mexico City / Meksika
|Grup Aşaması
|11 Haziran - 27 Haziran 2026
|ABD, Kanada, Meksika
|
Son 32
Son 16
Çeyrek Final
Yarı Final
|
28 Haziran-3 Temmuz 2026
4-7 Temmuz 2026
9-11 Temmuz 2026
14-15 Temmuz 2026
|
ABD, Kanada, Meksika
|FİNAL MAÇI
|19 Temmuz 2026
|MetLife Stadyumu, New York/New Jersey / ABD