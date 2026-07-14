Türkiye’nin tek Bağırsak Terapisi Merkezi 700 çocuğun hayatına dokundu

Türkiye'de ilk kez Konya'da kurulan Çocuk Bağırsak Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) 5 ayda 700 çocuğun hayatına dokunmayı başardı. 300 çocuğun ise aktif olarak takibi yapılıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi birçok ilden hastanın da geldiği merkezde dışkı tutamama, kabızlık ve bağırsak sorunları yaşayan çocuklara tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti tek merkezden sunuluyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhan Çiftci, "Pilot uygulama olarak başlayan Türkiye'deki ilk merkez" dedi.





ŞU AN SAĞLIĞI ÇOK İYİ DURUMDA

Merkezde gördüğü tedavi sonrası 10 yaşındaki oğlunun sağlığına kavuştuğunu belirten anne Duriye, "Yaklaşık 2 yıldır kabızlık sorunumuz vardı. Uzun süredir hastanelere gidiyorduk ama sonuç alamıyorduk. BAREM'in açıldığını gördük ve buraya başvurduk. Tedaviyle beraber olumlu sonuç aldık. Çok ilgilendiler. Şuan sağlığı oldukça iyi durumda" dedi.