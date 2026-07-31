Türkiye’nin turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu! Bakan Ersoy: Ateş çemberine rağmen Türkiye turizmde istikrarını korudu!

TÜRKİYE TURİZMİ KRİZLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada jeopolitik risklerin her zaman var olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, 2018 yılından itibaren sektörü krizlere karşı daha dayanıklı hale getirecek adımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni kaynak pazarlara yönelinmesi ve dünyanın dört bir yanında yürütülen tanıtım faaliyetlerinin bu stratejinin temelini oluşturduğunu ifade eden Ersoy, savaşın başladığı ilk andan itibaren sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde hareket ederek tanıtım, pazarlama ve kapasite planlamalarını hızla güncellediklerini söyledi.

Ersoy, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada krizler dün de vardı, bugün de var. Biz sektörümüzü bu gerçekliğe göre hazırladık. Gelişmeleri doğru okuyup ihtiyaç duyulan adımları zamanında atarak süreci başarıyla yönetiyoruz." dedi.