Türkiye’nin yapay zekâ çözümleri CES 2026’da: Ultrasonografide Traıck imzası

Her yıl yeni ürün tanıtımlarının yapıldığı, yatırım ve iş birliği görüşmelerinin yoğunlaştığı CES, küresel ölçekte önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Türkiye delegasyonunun bu platformda yer alması, Türk teknoloji şirketlerinin dünya ölçeğinde rekabet edebilen çözümler geliştirdiğini ve teknoloji ihracatı potansiyelini güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin CES 2026'daki temsili, yalnızca özel sektör katılımıyla sınırlı kalmıyor. Sağlık ve sanayi ekosistemini temsil eden kamu kurumlarının üst düzey katılımı, Türkiye'nin stratejik alanlarda geliştirdiği şirketleri uluslararası vitrine taşıma hedefini destekleyen bir çerçeve sunuyor. Bu kapsamda, fuarda sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren yapay zekâ firmaları da yer alıyor.

Ultrasonografi odağında klinik süreçleri desteklemeye yönelik yapay zekâ tabanlı çözümler geliştiren TRAICK, CES 2026 boyunca uluslararası paydaşlarla temaslarını sürdürüyor. TRAICK'in fuardaki varlığı, Türkiye'nin sağlıkta teknoloji üretme kapasitesinin ve klinik ihtiyaçlardan ürün geliştirme yetkinliğinin uluslararası ölçekte görünürlüğünü artıran örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. TRAICK; ultrasonografi başta olmak üzere görüntüleme tabanlı klinik süreçlerde hekim kararlarını desteklemeyi, ölçüm ve raporlamada standardizasyonu artırmayı ve klinik iş akışına entegre çözümler sunmayı hedefleyen bir teknoloji şirketi olarak konumlanıyor. Şirketin yaklaşımı, hekimlerin yerini almak değil; klinik değerlendirmeyi daha tutarlı, izlenebilir ve verimli hale getirerek hasta yönetimini güçlendirmek üzerine kurulu.

Yakın dönemde İLAB Holding'den aldığı 1,5 milyon dolarlık yatırım sonrası büyüme sürecini hızlandıran TRAICK, CES 2026 kapsamında küresel iş birlikleri ve yeni pazar açılımlarına odaklanıyor. Fuarda yatırımcılar, teknoloji üreticileri, entegratörler ve farklı ülke delegasyonlarıyla yürütülen temasların; pilot uygulamalar, klinik validasyon süreçleri ve stratejik ortaklıklara dönüşmesi hedefleniyor. CES 2026 sürecinde Türkiye'nin güçlü temsili, tekil şirket başarılarının ötesinde, ülke ölçeğinde teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Farklı alanlarda sergilenen yerli yazılım ve donanım çözümleri, Türkiye'nin küresel ölçekte daha güçlü bir teknoloji oyuncusu olma vizyonunu destekliyor.

CES 2026'da yapılan görüşmelerden alınan geri bildirimler, TRAICK'in ultrasonografide yapay zekâ yaklaşımına yönelik uluslararası ilgiyi ortaya koyuyor. Şirket, hekim kararlarını güçlendiren çözümlerle Türkiye'nin sağlık teknolojilerindeki birikimini ulusal ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir değere dönüştürmeyi amaçlıyor. CES 2026 kapsamında TRAICK standı, Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Şuayip Birinci, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Muhammet Kasım Gönüllü tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında TRAICK'in ultrasonografi alanındaki yapay zekâ çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.