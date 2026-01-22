Türkiye–Özbekistan güvenlik iş birliği güçleniyor

Türkiye–Özbekistan 4+4 Mekanizması'nın Birinci Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Özbekistanlı muhataplar katıldı.

"TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN YOLUNA KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadelede iş birliğimizin derinleştirilmesi, askerî ve savunma sanayii alanlarında ortak çalışmaların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Köklü bağlara sahip iki kardeş ülke olarak; Türkiye ve Özbekistan, ortak güvenlik, karşılıklı kazanım ve bölgesel istikrar anlayışıyla yoluna kararlılıkla devam etmektedir" dedi.