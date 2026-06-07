Türkiye’ye çifte uyarı: Bir yanda 38 derecelik sıcaklar, diğer yanda sağanak ve dolu etkili olacak

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinden sonra ani gelişecek fırtına hücrelerinin kısa sürede kuvvetli yağış, yıldırım ve yerel dolu yağışına neden olabileceğini belirterek dikkatli olunması çağrısında bulundu.

EN RİSKLİ SAATLER 12.00 İLE 18.00 ARASI

Meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde birçok bölgede sakin ve parçalı bulutlu bir hava görülecek. Ancak güneşin etkisiyle hızla ısınan hava kütlelerinin yükselmesi sonucu öğleden sonra konvektif yağışlar oluşacak. Özellikle saat 12.00 ile 18.00 arasında Trakya, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvet kazanabileceği, kısa süre içinde su baskını ve sel riskini artırabileceği ifade edildi. Meteoroloji uzmanları, vatandaşların yıldırım düşmelerine karşı açık alanlarda uzun süre bulunmaması gerektiğini vurguladı.

ANKARA VE ÇEVRESİNDE KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI

Yeni haftada en dikkat çekici hava olaylarından biri İç Anadolu Bölgesi'nde yaşanacak. Başkent Ankara başta olmak üzere bölgenin kuzey ve batısında öğleden sonra gelişecek kırkikindi yağışlarının hafta başında etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 26 ila 30 derece arasında seyredeceği Ankara'da, kısa süreli ancak kuvvetli sağanak geçişleri görülebilecek.

İSTANBUL'DA YAZ HAVASI GÜÇLENİYOR

Megakent İstanbul'da ise yağış beklentisi bulunmuyor. Parçalı ve az bulutlu gökyüzünün hakim olacağı kentte sıcaklıkların hafta boyunca kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Hafta ortasında 27-29 derece seviyelerinde seyredecek sıcaklıkların perşembe gününden itibaren 30 dereceyi aşması öngörülüyor. Uzmanlara göre İstanbul'da hafta sonuna doğru tam anlamıyla yaz havası etkili olacak.

İZMİR VE EGE'DE SICAKLIK ARTIŞI

Ege Bölgesi'nde yağış beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İzmir'de hafta boyunca 30-32 derece arasında değişen sıcaklıklar görülürken, Manisa ve Aydın çevrelerinde daha yüksek değerler ölçülecek. Özellikle Aydın'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en sıcak ili olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 37 ila 38 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sıcaklıkların 35-37 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nemin birleşmesiyle hissedilen sıcaklığın daha da artabileceği belirtilirken, uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor.

YAĞIŞLAR HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de öğle saatlerinden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor.

SEL VE DOLU UYARISI

Yetkililer, özellikle Afyonkarahisar, Isparta, Ankara çevreleri ile yağış beklenen diğer iç bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Sürücüler için yapılan uyarıda ise ani sağanaklar sırasında görüş mesafesinin düşebileceği ve yollarda su birikintileri oluşabileceği belirtilerek hız limitlerine uyulması ve takip mesafesinin artırılması gerektiği ifade edildi. Meteoroloji uzmanları, hafta ortasından itibaren yağışlı sistemin etkisini kademeli olarak kaybetmesinin beklendiğini, sıcaklıkların ise yurt genelinde artış eğilimini sürdüreceğini bildirdi.