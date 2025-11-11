Türkiye’ye gelen kargo uçağı Gürcistan’da düşmüştü: Eski C130 pilotu olası senaryoları anlattı! “Bu uçaklar düşmemek için tasarlanıyor”

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye gelmek üzere olan C130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada, uçakta 20 personelin bulunduğu aktarıldı. Öte yandan, söz konusu uçağın düşmesine ilişkin yaşanabilmiş olan senaryoları ise eski bir C130 pilotu olan Bülent Boralı A Haber'de anlattı.
"BU UÇAKLAR DÜŞMEMEK İÇİN TASARLANIYOR"
C130 uçakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli askeri nakliye uçaklarıdır. Aynı zamanda Kıbrıs gazisidir. Bu şekilde düşmüş olması bir sürü soru işareti canlandırıyor insanların kafasında. Bu uçaklar düşmemek için tasarlanıyor. Personeli de çok eğitimlidir. Böyle bir uçağın düşmüş olması çok üzücüdür. Eski bir C130 pilotu olarak söyleyebilirim ki uçağın motoru hala çalışıyormuş. Bu motorlar modernize edilmişti. Uçaklarımız ne kadar eski olsalar da geliştirilmiştir.
"YAPISAL MALZEME YORGUNLUĞU SÖZ KONUSU OLABİLİR"
Yapısal malzeme yorgunluğu söz konusu olmuş olabilir mi incelenmesi gerekir. Bu şekilde sivil havacılıkta çok kaza yaşanmıştır. Görüntülere baktığımızda da uçağın kuyruk kısmı ayrılmış. Patlamaya bağlı bir parçalanma yok. Dökülen yakıtın yarattığı bir duman görünüyor sadece. Başka bir cisimle çarpıştığı ihtimaline ilişkin başka bir şey de görünmüyor. Burada başka bir soru daha meydana geliyor.
Uçağın düşüşü çok net videoya alınmış ve videoyu çekenler tarafından da bir telaş ve panik yok çok rahat davranılmış. Her uçağın da bir gövde ömrü vardır. Bu bakımlarda da söz konusu malzemeler çok net bir şekilde kontrol edilir. Bundan dolayı kafamda bir soru işareti yok, fakat 1950'lerin sonunda üretilmiş bir uçaktan söz ediyoruz.