Türkiye’ye gelen kargo uçağı Gürcistan’da düşmüştü: Eski C130 pilotu olası senaryoları anlattı! “Bu uçaklar düşmemek için tasarlanıyor”

"BU UÇAKLAR DÜŞMEMEK İÇİN TASARLANIYOR"

C130 uçakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli askeri nakliye uçaklarıdır. Aynı zamanda Kıbrıs gazisidir. Bu şekilde düşmüş olması bir sürü soru işareti canlandırıyor insanların kafasında. Bu uçaklar düşmemek için tasarlanıyor. Personeli de çok eğitimlidir. Böyle bir uçağın düşmüş olması çok üzücüdür. Eski bir C130 pilotu olarak söyleyebilirim ki uçağın motoru hala çalışıyormuş. Bu motorlar modernize edilmişti. Uçaklarımız ne kadar eski olsalar da geliştirilmiştir.