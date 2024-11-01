Türkiye’yi modern dansla tanıştıran Geyvan Mcmillen’e veda

Türkiye'de Çağdaş dans sanatçısı, koreograf, eğitmen, sanat direktörü Geyvan Mcmillen 83 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de ilk Akademik Modern Dans eğitiminin başlamasında ve modern dans topluluklarının kuruluşunda öncülük yapan, Sanat ve Tasarım Fakültesi kurucularından, Müzik ve Sahne Sanatları emekli öğretim üyesi Geyvan Mcmillen'in vefathaberi Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından açıklandı.

Modern dans sanatının Türkiye'de gelişimini sağlayan Geyvan McMillen'ın naaşı Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'ne getirildi. Salonda yapılan törende öğrencileri Geyvan Mcmillen için konuşmalar yaparak anılarını paylaştılar. Öğrencilerinin gözyaşları arasında uğurlanan Geyvan Mcmillen için düzenlenen törenin ardından naaşı Taksim Camii'ne getirildi. Geyvan McMillen öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demirciköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geyvan McMillen, :1960'lı yıllardan itibaren, Türkiye'de dans sanatının gelişimine ve uluslararası alanda tanınırlığına önemli katkılar sağlayan bir isim. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Dame Ninette De Valois'in öğrencisi olmuş, dansçı, eğitmen, koreograf, yönetici, sanat yönetmeni olarak farklı kurum, okul ve festivallerde yer almıştır. Londra ve New York'ta Martha Graham ve Cunningham teknikleri üzerine eğitim alan, çalışan McMillen, Türkiye'de modern dansın öncülerindendir. YTÜ Modern Dans Bölümü, Cemal Reşit Rey Dans Tiyatrosu Topluluğu ve İstanbul Dans Tiyatrosu (İDT+) gibi oluşumlarla dans alanında genç nesillerin yetişmesine, yenilikçi ve disiplinlerarası projelerin üretilmesine köprü olmuştur. Geyvan Mcmillen :Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde modern dans tekniği dersleri veren Mcmillen, Ankara, İzmir, Mersin ve İstanbul Devlet Opera ve Bale'lerinde eğitmen ve koreograf olarak çalışmıştır. Ulusal sanat organizasyonlarından Europalya ve Habitat 1996 Dans Direktörlüğü ve Habitat organizasyonunda Dans Festivali hazırlayan Mcmillen, Kültür Bakanlığı Dans Danışmanlığı ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dans danışmanlığı yapmıştır.