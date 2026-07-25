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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Türklerin kasalarını soyanlar da Türk çıktı

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Türklerin kasalarını soyanlar da Türk çıktı
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Almanya'da yılbaşında girdikleri bankada Türklere ait 3 bin 100 kasayı soyanlar da 3 Türk çıktı. Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse Şubesi, 27-29 Aralık 2025'te, soyuldu. Yılbaşı tatili nedeniyle bankada kimsenin bulunmadığını fırsat bilen soyguncular, çoğunluğu Türklere ait kiralık kasayı tek tek kırıp, içlerindeki külçe altınları, aile yadigarı mücevherleri, nakit paraları ve lüks saatleri çalmıştı. Zararın 50 milyon ila 300 milyon euro arasında olabileceğini duyurulmuştu. Olayın 26 Ekim 2023'te 1 milyon 950 bin avronun çalındığı banka hırsızlığıyla benzer özellik taşıdığını tespit eden polis, şüphelilerden Tolgay K.'yi gözaltına aldı. Suç ortakları oldukları iddia edilen İlker C. ve Serkan Ö. de havalimanında yakalandı.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Türklerin kasalarını soyanlar da Türk çıktı
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