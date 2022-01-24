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Giriş Tarihi: 25.1.2022

Turkovac uygulaması başladı

Turkovac uygulaması başladı
Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın iki doz BioNTech aşısının ardından hatırlatma dozu olarak uygulanacağı çalışmanın başladığını bildirdi. Ateş, Ankara Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Faz 2B çalışması kapsamında, iki doz BioNTech aşısı olmasının üstünden 90 gün geçen gönüllülere TURKOVAC'ın uygulanacağını belirtti. Çalışmanın, Ankara Şehir Hastanesi koordinatörlüğünde İzmir ve İstanbul'daki hastanelerle birlikte toplam 5 merkezde yürütüleceğini ifade eden Ateş, şu bilgileri verdi: "Çalışma, gönüllülerin istediği aşıyı tercih edebileceği açık etiketli ve iki kollu şekilde olacak. İki kollu olmasının sebebi, aşımız Şanlıurfa'da Dollvet fabrikasında ve Tekirdağ'da Koçak Farma'da üretilen bir aşı. Bu çalışmada, iki kollu olarak Dollvet ve Koçak Farma'daki kendi aşımızın ürünlerini kıyaslayacağız. Burada her kolda 517 gönüllü olacak ve toplam 1034 gönüllü ile çalışmamızı tamamlayacağız. 3 ay gibi kısa bir süre içinde çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz ama bu çalışmanın daha kısa süre içinde biteceğini tahmin ediyoruz." ANKARA

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Turkovac uygulaması başladı
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