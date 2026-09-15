Turkuvaz Medya’nın dijital yayıncılık başarısına 3 Stevie Ödülü

Turkuvaz Medya Grubu, uluslararası iş dünyasının prestijli ödül programlarından Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde 1 altın ve 2 bronz kazandı. Ödüller için 11 Eylül'de İstanbul InterContinental Otel'de gerçekleştirilen gala gecesinde, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın farklı ülkelerinden başarılı kurumlar ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Bu yıl 1400'ün üzerinde başvurunun değerlendirildiği Stevie Ödülleri'nde Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Fikriyat.com, 'Haber Sitelerinde Yenilikçilik' kategorisinde Altın Stevie Ödülü'nün sahibi olurken; Sabah.com.tr ve Ahaber.com.tr aynı kategoride Bronz Stevie Ödüllerine layık görüldü.

Elde edilen üç ödül; Turkuvaz Medya'nın dijital yayıncılıkta teknoloji, güçlü içerik üretimi ve kullanıcı deneyimini odağına alan yaklaşımının yanı sıra, değişen medya dünyasına yön veren yenilikçi vizyonunun da uluslararası ölçekte önemli bir göstergesi oldu.

'EKİPLERİMİZİN BAŞARISI'

Gala gecesinde Turkuvaz Medya Grubu adına ödülleri alan Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce, yaptığı konuşmada "Turkuvaz Medya Grubu adına Stevie Ödüllerini almak büyük bir mutluluk. Bu başarının arkasında her gün fikir üreten, sorun çözen ve işini daha iyi yapmak için emek veren arkadaşlarımız var.

Böyle bir ekibe liderlik etmekten gurur duyuyorum. İnovasyon, dijital yayıncılık anlayışımızın merkezinde yer alıyor. Yayıncılıkla teknolojiyi buluşturarak insanların doğru bilgiye erişimini kolaylaştıran dijital ürünler geliştirmeyi önemsiyoruz. Yapay zekânın sunduğu imkânları da bu anlayışla değerlendiriyor, okurlarımızın güvenini koruyarak onlara daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'de geliştirdiğimiz işlerin uluslararası alanda takdir görmesi, yeni fikirleri hayata geçirmek için bize cesaret veriyor. Bütün çalışma arkadaşlarıma, Stevie Ödülleri'ne ve jüri üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin" dedi. SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör