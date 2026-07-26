Turna ve karaleylekler bir arada

Sivas
'ta insan yerleşimlerinden uzak, el değmemiş sulak alanlarda yaşayan ve doğanın en ürkek türlerinden olan karaleylekler, kalabalık bir grup halinde turna ve beyaz leyleklerle birlikte görüntülendi. Türkiye'de genellikle tek veya çift olarak görülen karaleyleklerin ilk kez bu kadar kalabalık halde bir arada kayda alındığı belirtildi. Karaleylekler, dünya genelinde endüstriyel kirliliğin ve insan baskısının olmadığı bakir ekosistemlerin en büyük biyolojik kanıtı kabul ediliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay bölgedeki sulak alanların korunması için acil eylem planı çağrısı yaptı. Özpay, "Tarım arazilerindeki ilaçlama faaliyetleri sulak alanları zehirliyor. Koruma sağlanmazsa yakın zamanda bu türlerin yok olduğunu göreceğiz" dedi.