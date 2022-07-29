Turp Otu Faydaları Nelerdir? Turp Otu Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir, Kimler Tüketemez?

Yabani turp, eşek turpu, eşek mancarı gibi çeşitli isimlerle anılan turp otu hardal otuna benzer bir görünümle dikkat çeker. Doğada kendiliğinden yetişen ve sadece bu otu tanıyanların kullandığı turp otu bağışıklık sisteminde fazlasıyla etkilidir. Dikkatli bir şekilde kullanıldığında büyük faydalar sağlayan turp otunun faydaları ve zararları nelerdir, kimler tüketemez?

Turp Otu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde pozitif etkileri olduğu gözlenen turp otu öte yandan tokluk hissi de yaratır. Bu sebeple formunu korumak isteyen kişilerin salata şeklinde de tüketebildiği turp otu faydaları şunlardır:

Gözleri koruma özelliği vardır. Zengin bir A vitamini deposu olduğu için yaşlılıkta oluşan görme problemlerinin önüne geçer.

Solunum yolları hastalıklarının önüne geçer.

Karaciğerde oluşan toksinlerin atılmasında etkilidir. Bu sebeple karaciğer sağlığının korunmasında etkilidir.

Kanser riskinin oluşmasını engeller.

Tok tutma özelliği mevcuttur. Sağlıklı ve formda kalmak için öğünlerde tercih edilebilecek bir salata destekleyicisidir.

Şişkinlik ve hazımsızlığın önüne geçer.

Kötü alışkanlıklardan kaynaklı vücutta biriken toksinlerin oldukça kısa sürelerde vücuttan atılımını sağlar.

İltihaplanmaları kısa sürelerde ortadan kaldırır.

Kansızlık sorunlarının önüne geçer.

Böbrek iltihaplanmalarında faydalı bir besin olarak karşımıza çıkar.

Nefes alıp verişlerde yaşanan sorunları düzenli tüketimle ortadan kaldırır.

İdrar söktürücü özelliği bulunduğu için idrar yolları enfeksiyonlarının önüne geçer.

Turp Otunun Zararları Nelerdir?

Faydalı bitkiler arasında gösterilen salata ya da yemek olarak tüketilebilen turp otunun bilinen herhangi bir zararı yoktur. Lakin doğada kendiliğinden yetişen ve aşırı tüketimi kişiden kişiye farklı reaksiyonlar gösterebileceği için dikkatli olmakta fayda var. Kimler turp otu tüketemez diye araştırıldığında da yüksek tansiyon hastalarının mümkün mertebe böyle bitkisel ürünlerden uzak durmasında fayda vardır.

Turp Otu Nasıl Tüketilebilir?

Turp otu genellikle salata ve kavurma olarak tercih edilir. Salatasını tercih eden kişilere direkt zeytinyağı, limon ve turp otunu karıştırarak tüketebilir. Ancak normal salata gibi çiğ olarak değil turp otunu haşlayarak yapmalısınız. Çiğ tüketilen turp otu size acımsı geleceği için bu şekilde tüketmekten keyif alamayabilirsiniz. Turp otu kavurması yapmak isterseniz sotelenen soğanın üzerine ince doğranmış turp otunu ekleyerek kavurmaya devam edin. Üzerine 2 yumurta kırarak tuz ve karabiber ekleyerek tüketebilirsiniz.