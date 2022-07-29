Turp Otu Faydaları Nelerdir? Turp Otu Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir, Kimler Tüketemez?

Yabani turp, eşek turpu, eşek mancarı gibi çeşitli isimlerle anılan turp otu hardal otuna benzer bir görünümle dikkat çeker. Doğada kendiliğinden yetişen ve sadece bu otu tanıyanların kullandığı turp otu bağışıklık sisteminde fazlasıyla etkilidir. Dikkatli bir şekilde kullanıldığında büyük faydalar sağlayan turp otunun faydaları ve zararları nelerdir, kimler tüketemez?
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde pozitif etkileri olduğu gözlenen turp otu öte yandan tokluk hissi de yaratır. Bu sebeple formunu korumak isteyen kişilerin salata şeklinde de tüketebildiği turp otu faydaları şunlardır:
Faydalı bitkiler arasında gösterilen salata ya da yemek olarak tüketilebilen turp otunun bilinen herhangi bir zararı yoktur. Lakin doğada kendiliğinden yetişen ve aşırı tüketimi kişiden kişiye farklı reaksiyonlar gösterebileceği için dikkatli olmakta fayda var. Kimler turp otu tüketemez diye araştırıldığında da yüksek tansiyon hastalarının mümkün mertebe böyle bitkisel ürünlerden uzak durmasında fayda vardır.
Turp otu genellikle salata ve kavurma olarak tercih edilir. Salatasını tercih eden kişilere direkt zeytinyağı, limon ve turp otunu karıştırarak tüketebilir. Ancak normal salata gibi çiğ olarak değil turp otunu haşlayarak yapmalısınız. Çiğ tüketilen turp otu size acımsı geleceği için bu şekilde tüketmekten keyif alamayabilirsiniz. Turp otu kavurması yapmak isterseniz sotelenen soğanın üzerine ince doğranmış turp otunu ekleyerek kavurmaya devam edin. Üzerine 2 yumurta kırarak tuz ve karabiber ekleyerek tüketebilirsiniz.