TUS BAŞVURU EKRANI VE SON TARİH! TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla TUS başvuruları sona eriyor. Hal böyleyken bugün de "2022 TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları öne çıkan konu başlıkları arasında bulunuyor. İşte TUS başvurularına dair tüm detaylar...