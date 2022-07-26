Haberler Yaşam Haberleri TUS BAŞVURU EKRANI VE SON TARİH! TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 17:12

TUS BAŞVURU EKRANI VE SON TARİH! TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla TUS başvuruları bugün sona eriyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi amacıyla katılım sağlanan sınava başvuracaklar bu noktada "2022 TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Elektronik ortamdan alınan başvuruların ardından sınavlara katılım sağlanacak merkezler Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gelecek tarihlerde erişime açılacak. Peki, TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzu ve merak edilenler…

TUS BAŞVURU EKRANI VE SON TARİH! TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla TUS başvuruları sona eriyor. Hal böyleyken bugün de "2022 TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları öne çıkan konu başlıkları arasında bulunuyor. İşte TUS başvurularına dair tüm detaylar...

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TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM AİS Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar? İşte Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS başvuru kılavuzu ve ekranı!

TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TUS başvuru ücreti ÖSYM tarafından 310 TL olarak açıklandı.

TUS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) geç başvuru günü 2 Ağustos 2022 olacak.

TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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TUS BAŞVURU EKRANI VE SON TARİH! TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar?
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