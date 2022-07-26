TUS BAŞVURU EKRANI VE SON TARİH! TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla TUS başvuruları sona eriyor. Hal böyleyken bugün de "2022 TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları öne çıkan konu başlıkları arasında bulunuyor. İşte TUS başvurularına dair tüm detaylar...
TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM AİS Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TUS başvuru ücreti ÖSYM tarafından 310 TL olarak açıklandı.
TUS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) geç başvuru günü 2 Ağustos 2022 olacak.
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