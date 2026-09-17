TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı! 2026 TUS 2. dönem cevapları erişime açıldı





CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI



2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün süreyle erişime açıldı.



Adaylar, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru yanıtları görebilecek.

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