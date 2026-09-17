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Giriş Tarihi: 17.09.2026 14:19

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı! 2026 TUS 2. dönem cevapları erişime açıldı

Merakla beklenen TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçları ve cevapları erişime açıldı.

AA Yaşam
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı! 2026 TUS 2. dönem cevapları erişime açıldı
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Ağustos'ta uygulanan 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem için değerlendirme işlemleri tamamlandı.



SONUÇLAR AÇIKLANDI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru yanıtları görebilecek.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÖSYM

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TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı! 2026 TUS 2. dönem cevapları erişime açıldı
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