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Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:24

TUSAŞ helikopter kazasına soruşturma başlatıldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye ait eğitim helikopterinin düşerek bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
TUSAŞ helikopter kazasına soruşturma başlatıldı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Sincan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi E-90 Karayolu yakınındaki araziye düşen TUSAŞ eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini ve Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturmanın 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde görevlendirilen 2 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Olay yerinde incelemelerin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibi tarafından teknik rapor hazırlanması için gerekli talimatların verildiği bildirildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin ise çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

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TUSAŞ helikopter kazasına soruşturma başlatıldı
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