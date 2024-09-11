TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji Arasında “Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş Birliği Çerçeve Protokolü” imzalandı

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu iş birliği protokolü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada uzay alanında söz sahibi olan az sayıda ülke bulunmaktadır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak, yerli ve milli kaynaklar ile üretilen uydularımızı Dünya yörüngesine fırlatarak ülkemizin kabiliyetlerini kanıtladık. Bugünden uzayın geleceğine yön veren ülkeler arasında çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemizin tam kapsamlı ilk ve tek Uzay Sistemleri Entegrasyon Merkezi ile Türkiye'nin Uzay alanında yerini sağlamlaştırması için önemli iş birliklerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ASPİLSAN ile gerçekleştirdiğimiz "Uzay Kalifiye Batarya Üretimi İş birliği Protokolü" ile ürettiğimiz ve test ettiğimiz sistemler için atılan her adımın önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

UZAYDA ADIM ADIM MİLLİLİK

Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın liderliğinde her alanda olduğu gibi uzay alanında da millîliğin ön plana çıkartıldığını ve dışa bağlılığın azaltıldığını belirtti. "Adım adım savunma ve uzay alanında millî projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Batarya da en önemli konularımızdan biri. Batarya üretimi konusunda attığımız adımların kıymetini ilerleyen zamanlarda çok daha iyi anlayacağız. Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü batarya üretimi ile uzay alanında çok büyük bir avantaja sahip olacağız. Yerli ve millî batarya üretimi kapsamında gerçekleşen bu iş birliğini kıymetli buluyor ve bu kapsamda tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BU İŞBİRLİĞİ DÖNÜM NOKTASI

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir ise iş birliğinin Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki yerini sağlamlaştıracak bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. Özdemir, "ASPİLSAN Enerji olarak, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kurarak 2022 yılının Haziran ayında seri üretime başlamış bulunuyoruz. Havacılık, deniz altı bataryaları gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda yaptığımız çalışmalarla sektörde öncü bir konumdayız. Şimdi ise ülkemizin uzay misyonu kapsamında TUSAŞ ile önemli bir iş birliği protokolüne imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu protokol kapsamında, uzay sistemlerinde kullanılmak üzere yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü bataryalar geliştirilmesi ve prototiplerin üretilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız.

TÜRKİYE'NİN UZAY HEDEFLERİNE KATKI

Türkiye, millî uzay programı çerçevesinde, uzay teknolojileri alanında önemli hedefler belirlemiş durumda. Bu iş birliği protokolü, Türkiye'nin uzay misyonlarına katkıda bulunacak yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve bu alandaki yetkinliklerin artırılması açısından büyük önem taşıyor. TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasındaki bu önemli iş birliğinin, ülkemizin uzay bataryaları konusunda dışa bağımlığını ortadan kaldıracağına, yüksek teknoloji ürün ihracatına katkıda bulunacağına, savunma ve uzay alanında hak ettiğimiz yere bir adım daha yaklaştıracağına inancım sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

PROTOKOLÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE GELECEK PROJELER

Protokol kapsamında TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji, uzay sistemleri için özel olarak tasarlanmış batarya teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışacak. Bu kapsamda, bataryaların yüksek dayanıklılık, enerji yoğunluğu ve güvenilirlik gibi özelliklere sahip olması hedefleniyor. İki şirket, teknoloji transferi ve ortak Ar-Ge çalışmaları ile mevcut bilgi birikimlerini birleştirerek, uzay sistemlerinde kullanılacak ileri düzey bataryaların yerli üretimini gerçekleştirecek. Bu iş birliği ile geliştirilecek bataryalar, Türkiye'nin gelecekteki uzay misyonlarında kullanılmak üzere üretilecek ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltacak. Ayrıca, iş birliği sürecinde ortaya çıkacak teknolojik kazanımlar, sadece uzay değil, havacılık ve savunma sanayii gibi diğer kritik sektörlerde de kullanılabilecek.