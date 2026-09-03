Tusem’den anneye acı veda

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Girne'deki gemi kazasında kızını kurtarmak için kendi canını feda eden temizlik personeli Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi. Kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem Gürel ve kız kardeşi Eda Payam cenazede gözyaşı döktü. Eşi ve oğlunu güverteye çıkardıktan sonra can simidi almaya gittiği yerde mahsur kalarak can veren jandarma uzman çavuş Fahri Ate de Mersin'de toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Reyhan Verim de cenazesi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.