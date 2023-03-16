’Tutankhamun Çocuk Kral’ın Hazineleri’ sergisi mayıs ayın sonuna kadar gezilebilecek

60 yıldan uzun bir süredir dünyanın önemli metropollerini dolaşan ve 40 milyondan fazla ziyaretçiyle rekorlar kıran "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi", hazinenin Mısır'daki Krallar Vadisi'nde keşfedilişinin 100. yıldönümünde ilk kez sergilendiği Türkiye'de UNIQ Expo İstanbul'da da yoğun ilgi görüyor.

25 BİN ZİYARETÇİ

20. Yüzyılın en önemli arkeolojik keşfi ve aynı zamanda tarihte keşfedilen en zengin ve en ilham verici antik kral hazinelerinden biri olan Tutankhamun'un hazineleri için düzenlenen sergiyi, açılışından bugüne yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti. İstanbul'da son yılların en çok ilgi uyandıran kültür-sanat etkinliklerinden biri olan "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi"nin süresi, özellikle tarih severler ve aileler tarafından gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mart ayı sonundan mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı.

3300 yıl önce henüz 9 yaşında tahta geçen ve 19 yaşında esrarengiz biçimde ölen firavun Tutankhamun'un, mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları gibi paha biçilemez 400'ün üzerinde eserin birebir replikalarının yer aldığı sergi, açıldığı günden bugüne 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Antik Mısır, sanat tarihi ve arkeoloji meraklıları ile aileler, çocuklar ve gençleri UNIQ Expo İstanbul'da 1500 metrekarelik alana yayılan dev bir sergiyle etkisine alan Çocuk Kral'ın Hazineleri sergisi gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mayıs ayı sonuna kadar ziyarete açık kalacak.



Level A.Ş. organizatörlüğünde Türkiye'de ilk kez İstanbul'da sergilenen "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi" aynı zamanda 13-20 Mart tarihleri arasında sosyal medyada başlattığı kampanya ile 100 kişiye ücretsiz olarak ziyaret imkânı tanıyacak. Kampanyayla ilgili bilgi ve başvuru için aşağıdaki Instagram hesabı ziyaret edilebilecek: https://www.instagram.com/tutankhamunsergisi/

BİLETLER BİLETİX VE MOBİLET PLATFORMLARINDA

Pazartesi günleri hariç haftanın her günü açık olan sergi, hafta arası 11:30 – 18:00, hafta sonları ise 10:30 – 20:30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Serginin biletlerine Biletix ve Mobilet bilet platformlarından ulaşabiliyor.

SERGİDE HANGİ ESERLER VAR?

M.Ö. 1332 – M.Ö. 1323 yılları arasında hüküm süren Firavun Tutankhamun, Mısır'ın On Sekizinci Hanedanlığı'nın sonlarında babası Firavun Akhenaton'un saltanatı sırasında doğdu. Tutankhamun, tahta geçtiği sırada 9 yaşındaydı. 19 yaşında gizemli biçimde hayatını kaybeden Altın Firavun'un cesedi 70 gün içerisinde mumyalanarak, Luksor'daki Krallar Vadisi'nde 69 numaralı mezarlığa alınmış. İngiliz arkeolog ve Mısır bilimcisi Howard Carter, 1922'de Mısır'ın güneyinde yer alan Krallar Vadisi'nde keşfettiği Tutankhamun'a ait ihtişamlı hazine dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve bulunan eserler Antik Mısır'ın simgesi haline gelmişti. Küçük Firavun'un hazineleri, eski Mısır uygarlığı tarihinin birçok yönünün aydınlanmasını sağladı. Mezarında bulunan tüm eşyaları som altından yapıldığı için 'Altın Kral' olarak da anılan Tutankhamun için düzenlenen sergide, hazineden özel seçilen 409 eserin birebir replikaları bulunuyor.

Sergide, değerli taşlarla süslenmiş dünyaca ünlü altın ölüm maskesi, üzerinde Mısır tanrıçaları İsis, Nephthys, Neith ve Selket tasvirlerinin bulunduğu tabut, tabutun içindeki mumya, altınla yaldızlanmış ahşaptan yapılmış yatak, savaş arabası, Tutankhamun'un eşi Kraliçe Ankhesenamun ile aşkını tasvir eden altın tahtı, çocuk kralı su aygırı avlarken tasvir eden heykeller, çeşitli mobilyalar, at arabası, ok ve yay gibi silahlar, Anadolu'ya düşen bir meteordaki demirden yapıldığı için "uzaydan gelen hançer" olarak adlandırılan silahı gibi pek çok ilginç eserler yer alıyor. Tutankhamun'un genç yaşta ölümünde de rol oynadığı ifade edilen genetik kusurlardan biri de onun bir ayağının aksamasına neden oluyordu. O nedenle mezarında bulunduğunda büyük hayret uyandıran bastonlarından örnekler ve daha yüzlerce parçanın replikaları bu heyecan verici sergide yer alıyor.