Tutuklama beklerken ev hapsi de kaldırıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçtiğimiz 10 Aralık tarihinde yolun karşısına geçmekte olan Sezin Sezgin'e (11) aracı ile çarparak hayattan koparan ve Sezin'in annesine 'Çocuğuna sahip çıksaydın geri zekâlı' diyerek hakaret eden stajyer ehliyetli kadın sürücü Hülya Ö. (32) dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığa verilen ev hapsi ile elektronik kelepçe kararını kaldırıp, adli kontrol hükümlerinin uygulanması ve 7 Mayıs'ta olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Anne Ece Sezgin karara tepki göstererek, "Kimseden lütuf değil adalet istiyoruz. Kızım toprağın altındayken bize hakaretler eden, kızımı hayattan kopartan bu kadın elini kolunu sallayarak sokakta gezecek. Vicdan sahibi herkese soruyorum. Bu mu adalet" dedi. Sezin Sezgin'in avukatı ve halası Özlem Sezgin Azal, "Kanunlarımız ne yazık ki caydırıcı nitelikte değil. Bu verilen her bir cezasızlık aslında başka bir ölümün zeminini hazırlamakta. Sezin'i maalesef elim bir trafik kazasında kaybettik. Biz gerçekten şu durumda tutuksuz yargılanmasına çok üzülüyoruz" diye konuştu.