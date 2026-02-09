Tütün lobisinin bağımlılık oyunu

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde açıklanan rapora göre tütün endüstrisinin AB'de milyonlarca avroluk lobi ağı kurduğu ortaya çıktı. AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, çarpıcı bir belgeyi ortaya koydu. "Kapalı Kapılar Ardında: Tütün Endüstrisi Avrupa Birliği'ni ve Ötesini Nasıl Etki Altında Bırakıyor" başlıklı raporun sonuçlarını değerlendiren Durgut, "Türkiye'de sigara yüzünden yılda 90 binden fazla insanımızı kaybediyoruz. Bu sayı, aslında her gün onlarca ailenin hayatının yıkılması anlamına geliyor. Ölümlerin arkasında yalnızca kişisel tercih yok. Bağımlılık üreten, hastalık yayan, gençleri, çocukları hedef alan küresel endüstri var. Bu endüstri, sigaradan ölen her insanın yerine yenisini koymak için sürekli yeni müşterilere ihtiyaç duyuyor özellikle sigara içmeyen çocukları, kadınları ve gençleri hedef alıyor" dedi.

HALK SAĞLIĞINA SABOTAJ

Raporun tütün endüstrisinin AB'de 49 lobi kuruluşu üzerinden yılda 14 milyon avro harcadığını, en az 139 profesyonel lobi çalışanı istihdam ettiğini anlatan Durgut, "Rakamlar, tütün endüstrisinin ne kadar sistematik şekilde karar mekanizmalarını etkilemeye çalıştığını gösteriyor. Lobi faaliyeti, halk sağlığı politikalarının zayıflatılması demek. Vergilendirme, reklam yasakları, düz paket uygulamaları, kapalı alanlarda sigara yasağı gibi hayat kurtaran politikalar ya geciktirilir ya sulandırılır ya da uygulanamaz hale getirilir. Mesele yalnızca 'lobi' değil milyonlarca insanın hayatını etkileyen sağlık politikalarının nasıl şekillendirildiği. Tablo, tütün endüstrisiyle kapalı kapılar ardında yürütülen temasların bulunduğunu gösteriyor. Bu endüstriyle yapılan her temas kamuoyuna açık ve denetlenebilir olmalı" ifadesini kullandı.