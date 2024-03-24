Tütüncü: ‘Bekle bizi Antalya, hizmet için geliyoruz’

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık çalışmalarının başlangıcını baba ocağı Korkuteli İlçesi'nden veren Tütüncü, Antalya'nın her bir köşesini karış karış dolaştı. Antalya'da gidilmedik köy, mahalle bırakmayan Tütüncü, yeri geldi bir günde 3 ilçe ziyareti gerçekleştirdi.

Tütüncü, Antalya'nın dört bir yanını dolaşarak, hemşehrilerinin gönül kapılarını çaldı. Esnafı ekmek teknesinde, hemşehrilerini evlerinde ziyaret ederek, gönüllere dokundu. Sıcak çay eşliğinde gerçekleşen sohbetlerle unutulmayacak hatıralar biriktirdi. Mahalle mitinglerinde çok sevdiği Antalya'nın sıcacık insanlarıyla buluştu. Antalya'yı altın çağı'na ulaştıracak projelerini, Antalya'nın hizmetle geçecek 5 yılını anlattı. Çocukların isteklerine kulak verdi, gençleri dinledi, büyüklerinin hayır dualarını aldı.

ANTALYA SEVDASINI DİZELERLE ANLATTI

Antalya'nın her bir köşesini karış karış dolaşarak, hemşehrilerinin gönül kapılarını çalan Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala "Bekle Bizi Antalya… Hizmet için geliyoruz" dedi.