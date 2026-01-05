Tüyler ürperten cinayet eşini ve kızını öldürdü

Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 2 katlı evin 1. katında kan donduran bir cinayet işlendi. Belek'te 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan(43), iddiaya göre eşi Songül ve 7 yaşındaki kızı Sena Canatan'ın bıçakla boğazını kesti. Olay sonrası sabah saatlerinde komşuları, evin kapısının açık olduğunu fark edince durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

TESLİM OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı Zübeyir Canatan'ın olay sonrası şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara'ya gittiği, burada ailesi ile görüştükten sonra karakola giderek polise teslim olduğu öğrenildi.

Üst katta oturan ev sahibi Şaban Bülüç, 2 yıldır ailenin burada ikamet ettiğini ve kavga ettiklerini dahi duymadıklarını söyledi. Bülüç, "Sesi soluğu çıkmazdı. Biz ne gürültü duyduk, ne de çığlık. Ne yaptı, uykuda mı yaptı? Nasıl yaptığı da belli değil" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.