Tuz Ekspresi’nden 3 Aralık özel seferi

Dünya Engelliler Günü'nde Turistik Tuz Ekspresi, 101 engelli vatandaşla birlikte özel seferine Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı. "Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor" uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. 3 saatik yolculukla Çankırı'ya ulaşan özel yolcular, rehber eşliğinde 5 bin yıllık geçmişe sahip "Yeraltı Tuz Şehri"ni gezdi. Bakan Uraloğlu, "Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması", Bakan Göktaş ise 1 yılda 5 yeni engelsiz yaşam merkezinin müjdesini verdi.