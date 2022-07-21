Tuz Gölü Nerede? Tuz Gölü Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Tuz Gölü, dışarıya akıntısı olmayan nadir göllerden birisidir. Bu nedenle kapalı havza olma özelliği taşımaktadır. Çok geniş olması, Yağış alanını arttırmaktadır fakat buna rağmen kaynakları zayıf bir göldür. Hatta Türkiye'nin en az yağış düşen alanları arasındadır. Ayrıca bu göl yazın büyük ölçüde kurumaktadır. Peki, Türkiye için önemli tuz kaynağı olan Tuz Gölü nereye bağlıdır ve nasıl gidilir? Sorularının yanıtları yazımızda yer almaktadır…

Tuz Gölü Nerede?

Tuz Gölü, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği yerde yer alan bir tuz gölüdür. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ı bu gölden sağlanmaktadır. Tuz Gölü'nde tuz, meteorolojik suların yer altına süzülerek daha önce oluşmuş tuz domlarını eritmesi ve tektonik hatlar boyunca yüzeye taşımasıyla oluşmaktadır.

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, çevresindeki platolar arasına gömülmüş bulunan geniş bir tektonik çukurluğun en derin yerindedir. Bu çukurluk Neojen'de tektonik hareketlerle oluşmuştur. Tuz Gölü'nün içinde bulunduğu çukurluk doğu, batı ve güneyden faylarla çevrilidir. Kuvaterner'de, daha az yağışlı iklim koşullarında gölün yüzölçümü küçülmüştür. Zamanla daha da küçülen göl, günümüzdeki durumuna kavuşmuştur.

Tuz gölünün özelliklerinden bahsedecek olursak, Yağış alanı 11.900 km² olan Tuz Gölü, dışarıya akıntısı olmayan kapalı havza gölüdür. Yağış alanının genişliğine rağmen beslenme kaynakları zayıftır. Bölge yılda ortalama 324 mm/m² yağış ile Türkiye'nin en az yağış düşen alanları arasında yer almaktadır. Yaz sonlarına doğru Kaldırım Tuzlası ile karşı kıyı arasında yürümek mümkün olmaktadır. Bu mevsimde tuzluluk oranı binde 329 gibi dikkat çekici bir orana ulaşmaktadır. Kimyasal bileşim itibarıyla burada mutfak tuzu (sodyum klorür) karakterinde bir tuzluluk hakimdir ve sodyum klorür oranı, magnezyum klorür ve sodyum sülfat oranlarından yüksektir.

Göldeki tuz birikmesi çeşitli faktörlere bağlı bulunmaktadır. Çevrede jips ve tuz tabakaları içeren Oligosen formasyonunun bulunuşu gölün tuzlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Fakat gölün tabanındaki kaynaklardan da tuzlu sular geldiği tespit edilmiştir. Gölün sığ oluşu ve buharlaşmanın şiddetli oluşu tuz birikmesinin diğer faktörleridir. Yazın buharlaşma sonucu tortulanan tuz tabakası makinalarla kazılıp tuzlalarda toplanır.

Tuz Gölü Nereye Bağlı?

Tuz gölü hakkındaki birçok önemli bilgiden yukarıda bahsettik. Genel olarak Tuz Gölü, İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği yerde bulunmaktadır. 08.08.2002 tarih ve 24840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4.07.2002 tarih ve 2002/4512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınır değişikliği yapılarak son halini almıştır.