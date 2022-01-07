Haberler Yaşam Haberleri Tuzla Belediye Başkanı'ndan anlamlı hediye! Personele yardım eden çocuklara oyuncak ve pizza gönderdi
Giriş Tarihi: 7.1.2022 18:24

Tuzla Belediye Başkanı'ndan anlamlı hediye! Personele yardım eden çocuklara oyuncak ve pizza gönderdi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Tuzla Belediye Başkanı’ndan anlamlı hediye! Personele yardım eden çocuklara oyuncak ve pizza gönderdi

Tuzla Belediyesi, Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan Batu Sokak’ta kaldırım çalışması yaptı. Belediye ekiplerinin kendi mahallesi için yaptığı çalışmayı gören mahallenin çocukları belediye personeliyle birlikte çalışmalara katıldı. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, durumdan haberdar olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocuklara teşekkür ederek ödül olarak pizza ve oyuncak gönderdi.

Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan Batu sokak üzerindeki kaldırımları yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sırasında sokakta oturan ve yaşları 4 ile 6 arasında değişen 5 çocuk, belediye personellerine yardım ederek kaldırımı beraber ördü.

Kaldırım örme çalışmasına kum desteği veren çocuklar, ayrıca mala yardımıyla kaldırım düzleme çalışması da yaptı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın durumdan haberi olması üzerine, çocuklara teşekkür ederek ödül olarak pizza ve oyuncak gönderdi. Yürekleri ısıtan görüntülerin yaşandığı kaldırım yapma çalışmaları, kameralara saniye saniye yansıdı.


'AMA OKUSUNLAR'


Kaldırım çalışmaları sırasında çocukların yardım etmek istediklerini belirten belediye personeli, "Biz burada rutin kaldırım çalışması yapıyoruz. Çocuklar geldi yardım etti bize. Bizde teşekkür ettik. Başkanımız da yemek sözü verdi. Yemeklerini söyledik, başkanımızın gönderdiği hediyeleri teslim ettik. Gelecekleri iyi ama okusunlar" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Her bina ve sitede artık zorunlu olacak! Bakanlık yeni düzenlemeye gitti
Son dakika | Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı
Son dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den açıklama: Uyarmadan ateş açacağız
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Eren Bülbül'ün ikiz kardeşi Gizem Bülbül: Eren’siz geçen 5 yıl bir ömür gibi onsuzluk en çok bana ağır geliyor
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan son dakika Kazakistan kararı: Olağanüstü toplantı
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! 2022 sosyal hizmet bedelleri belirlendi: İşte yeni ücretler!
Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı!
Şehit polis Fethi Sekin 27 yıl önce yazmış! Fotoğraftaki o not duygulandırdı
Son dakika haberi: Adana'daki talihsiz bebekten acı haber! Defnedilecekken yaşadığı anlaşılmıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuzla Belediye Başkanı'ndan anlamlı hediye! Personele yardım eden çocuklara oyuncak ve pizza gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA