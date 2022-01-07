Tuzla Belediye Başkanı’ndan anlamlı hediye! Personele yardım eden çocuklara oyuncak ve pizza gönderdi

Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan Batu sokak üzerindeki kaldırımları yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sırasında sokakta oturan ve yaşları 4 ile 6 arasında değişen 5 çocuk, belediye personellerine yardım ederek kaldırımı beraber ördü.

Kaldırım örme çalışmasına kum desteği veren çocuklar, ayrıca mala yardımıyla kaldırım düzleme çalışması da yaptı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın durumdan haberi olması üzerine, çocuklara teşekkür ederek ödül olarak pizza ve oyuncak gönderdi. Yürekleri ısıtan görüntülerin yaşandığı kaldırım yapma çalışmaları, kameralara saniye saniye yansıdı.



'AMA OKUSUNLAR'



Kaldırım çalışmaları sırasında çocukların yardım etmek istediklerini belirten belediye personeli, "Biz burada rutin kaldırım çalışması yapıyoruz. Çocuklar geldi yardım etti bize. Bizde teşekkür ettik. Başkanımız da yemek sözü verdi. Yemeklerini söyledik, başkanımızın gönderdiği hediyeleri teslim ettik. Gelecekleri iyi ama okusunlar" dedi.