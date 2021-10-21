TUZLA BELEDİYESİNDEN ANLAMLI KAMPANYA

Son olarak Tuzla Belediyesi çevre bilincini geliştirmek ve doğaya zarar vermeden yaşama anlayışını güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde ödüllü 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası' başlattı.

Tuzla Belediyesi'nden anlamlı proje! Atık yağ biriktirene temizlik seti hediye | Video

ATIK YAĞ GETİRENLERE TEMİZLİK SETİ HEDİYE

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatı ile başlatılan proje kapsamında, vatandaşlar evlerinde ya da iş yerlerinde biriktirdikleri atık yağları Tuzla Belediyesi ekiplerine tespim ederek karşılığında temizlik seti alacak. Temizlik setinin içinde ise bulaşık sabunu, bulaşık süngeri ve vileda takımı gibi ürünler de bulunacak.