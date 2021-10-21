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Haberler Yaşam Haberleri Tuzla Belediyesi'nden anlamlı proje! Atık yağ biriktirene temizlik seti hediye
Giriş Tarihi: 21.10.2021 22:23 Son Güncelleme: 21.10.2021 22:35

Tuzla Belediyesi'nden anlamlı proje! Atık yağ biriktirene temizlik seti hediye

Tuzla Belediyesi’nden anlamlı proje! Atık yağ biriktirene temizlik seti hediye

Dünya iklim kriziyle boğuşurken, bu durumu tersine çevirmek için birçok proje hayata geçiriliyor. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeşil kalkınma devrimi iklim krizine karşı koymak adına önemli bir proje olurken, bir anlamlı kampanya da Tuzla Belediyesi'nden geldi. Vatandaşları sıfır atık çalışmalarına teşvik etmek isteyen Tuzla Belediyesi, özel bir kampanya başlattı. Evlerinde ya da iş yerlerinde atık yağları toplayan ve topladıkları yağları Tuzla Belediyesi ekiplerine teslim eden vatandaşlara temizlik seti hediye ediliyor.

İnsanoğlunun çevreye karşı duyarsız davranışı dünya genelinde baş gösteren iklim krizinde önemli bir faktör olurken, Türkiye'de vatandaşları çevreye karşı bilinçlendirmek anlamlı projelere imza atılıyor.

TUZLA BELEDİYESİNDEN ANLAMLI KAMPANYA

Son olarak Tuzla Belediyesi çevre bilincini geliştirmek ve doğaya zarar vermeden yaşama anlayışını güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde ödüllü 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası' başlattı.

Tuzla Belediyesi'nden anlamlı proje! Atık yağ biriktirene temizlik seti hediye | Video

ATIK YAĞ GETİRENLERE TEMİZLİK SETİ HEDİYE

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatı ile başlatılan proje kapsamında, vatandaşlar evlerinde ya da iş yerlerinde biriktirdikleri atık yağları Tuzla Belediyesi ekiplerine tespim ederek karşılığında temizlik seti alacak. Temizlik setinin içinde ise bulaşık sabunu, bulaşık süngeri ve vileda takımı gibi ürünler de bulunacak.

"ATIK YAĞLARI TESİSİLERİMİZDE BİODİZELE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR"

Tuzlalı vatandaşlar bu anlamlı projeye yoğun ilgi gösterdi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan yağ toplayan belediye personeli Yasin Yılmaz, "Tuzla Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kampanya doğrultusunda hanelerden bitkisel atık yağları toplayarak karşılığında hediyeler veriyoruz. Tuzla'da haftada iki kere toplama yapıyoruz ve haftada ortalama bir ton bitkisel atık yağ topluyoruz. Topladığımız atık yağları tesislerimizde biodizele dönüştürülüyor" dedi.

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Tuzla Belediyesi'nden anlamlı proje! Atık yağ biriktirene temizlik seti hediye
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