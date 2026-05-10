Giriş Tarihi: 10.05.2026 09:20 Son Güncelleme: 10.05.2026 09:31

Tuzla TEM’de korkunç yangın! Seyir halindeki tur otobüsü alev topuna döndü

Tuzla TEM Otoyolu’nda İzmir’den İstanbul’a seyahat eden tur otobüsünde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. 43 yolcunun bulunduğu araçta yolcular tahliye edilirken itfaiye ekipleri peş peşe geldi. İşte feci yangının detayları…

Yangın, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu, Tepeören mevkiinde tur otobüsünde çıktı. İddiaya göre, İzmir'den İstanbul'a gelen içerisinde 43 yolcunun bulunduğu Fatih Şahin'in kullandığı 35 CBY 931 plakalı tur otobüsünün motor kısmında dumanlar yükseldi.

ŞOFÖR SON ANDA FARKETTİ

Yoldaki diğer sürücülerin korna çalarak uyarması sonucu şoför Şahin otobüsü emniyet şeride çekerek, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm otobüsü sardı.

Tuzla TEM'de tur otobüsü alev alev yandı | Video

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Otobüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü. Tahliye edilen 43 yolcu başka otobüslere bindirilerek gidecekleri yerlere götürüldüğü öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

'ARAÇ ALEV ALMAYA BAŞLADI'

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Fatih Şahin, "Yolda gidiyordum, diğer araçlar selektör yapmaya başladı. Aracı ben de emniyet şeridine çektim. Araçtan inip baktığımızda alev almaya başladı. Yolcuları hemen tahliye ettik. İzmir'den İstanbul'a tura geldik. Otobüste 43 yolcu vardı. Kimseye bir şey olmadı. Yolcular diğer otobüslerle gönderildi" dedi

Haber Girişi Buse Sever - Editör
