Tuzla’da 17 yaşındaki Esma’yı hayattan koparan sürücü tutuklandı: Acılı baba “Hayallerimiz elimizden alındı” diyerek feryat etti!

14 gün yoğun bakım sürecimiz oldu. Yaşam mücadelesi verdi çocuğum. 14 günün sonunda da vefat etti. Sürücü hiçbir şekilde bizi aramadı, sormadı. Vefat olayından sonra kaçıyor. Sakarya'da polis baskınıyla yakalanıyor. Dün akşam itibariyle çok şükür yakalanıp, şu anda cezaevine girdi. Tek çocuğumuzdu Esma Nur, mimar olacaktı. Hayalleri vardı. Katil tarafından hayallerimiz elimizden alındı. Çok acı bir durum Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.