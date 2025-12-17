Haberler Yaşam Haberleri Tuzla'da 6 katlı gemide çıkan yangın söndürüldü
Giriş Tarihi: 17.12.2025 12:38 Son Güncelleme: 17.12.2025 14:37

Tuzla'da 6 katlı gemide çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Tuzla'da bir tersanede bulunan 163 metre uzunluğundaki 6 katlı bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

MUSTAFA BAKIRHAN
Tuzla’da 6 katlı gemide çıkan yangın söndürüldü
Olay, saat 12.15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yer alan Kuzey Star firmasına ait Panama bayraklı "Zein 1" adlı gemide meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan taşıması amacıyla kullanılan geminin üst katlarında bakım onarım çalışması yapıldığı esnada alt katta boyaya sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine tersaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan gemi havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tuzla'da 6 katlı gemide çıkan yangın söndürüldü
