Tuzla’da araç içinde baygın bulunan 2 kişi hastanede öldü

İstanbul Tuzla TEM Otoyolu üzerinde bariyere sürterek kaza yapmış halde bulunan bir otomobil olduğuna dair ihbara giden polis ekipleri, otomobil içinde bulunan baygın iki kişiyle karşılaştı. Hastaneye kaldırılan baygın kişiler hayatını kaybederken araçtan yeşil reçeteli ilaç çıktı. Olay, İstanbul Tuzla Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. TEM otoyolu üzerinde bariyere çarpmış halde bir araç bulunduğu ihbarına giden polis ekipleri, araçta Azer Adak ve Serkan Avcı'yı baygın halde buldu.

1 KUTU YEŞİL REÇETE İLE SATILAN İLAÇ BULUNDU

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Azer Adak ve Serkan Avcı'yı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, yeşil reçete ile satılan 1 kutu ilaç buldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.