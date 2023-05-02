Haberler Yaşam Haberleri Tuzla'da boş kuru yük gemisinde yangın
Giriş Tarihi: 2.5.2023 10:33 Son Güncelleme: 2.5.2023 11:14

Tuzla'da boş kuru yük gemisinde yangın

Tuzla’da kıyıya demirli yaklaşık 100 metre uzunluğundaki boş kuru yük gemisinin kamaralar bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Tuzla’da boş kuru yük gemisinde yangın

Yangın, Tuzla Aydınevler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan özel bir tersanede saat 09.45 sıralarında çıktı.

Yıkıya demirli halde bulunan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki boş kuru yük geminin kamaralarının yandığını gören görevlilerin haber vermesiyle olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'den itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman tüm gemiyi sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma ve gemiye dolan dumanı tahliye etme işlemi yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gemide zarar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tuzla'da boş kuru yük gemisinde yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA