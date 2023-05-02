Tuzla’da boş kuru yük gemisinde yangın

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman tüm gemiyi sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma ve gemiye dolan dumanı tahliye etme işlemi yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gemide zarar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.