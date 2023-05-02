Tuzla’da boş kuru yük gemisinde yangın

Yangın, Tuzla Aydınevler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan özel bir tersanede saat 09.45 sıralarında çıktı.
Yıkıya demirli halde bulunan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki boş kuru yük geminin kamaralarının yandığını gören görevlilerin haber vermesiyle olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'den itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman tüm gemiyi sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma ve gemiye dolan dumanı tahliye etme işlemi yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gemide zarar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.