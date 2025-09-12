Tuzla’da feci kaza! Kamyonet aydınlatma direğine çarparak devrildi: Yaralılar var

Kaza saat 21.30 sıralarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şinasi S. yönetimindeki 41 PM 207 plakalı kamyonet,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AYEDAŞ ekipleri geldi. Araçta sıkışan Şinasi Sezgin ve eşi Emine Sezgin, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

YARALILAR VAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.