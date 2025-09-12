Haberler Yaşam Haberleri Tuzla'da feci kaza! Kamyonet aydınlatma direğine çarparak devrildi: Yaralılar var
Tuzla'da feci kaza! Kamyonet aydınlatma direğine çarparak devrildi: Yaralılar var

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü Şinasi Sezgin ile eşi Emine Sezgin yaralandı. aralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şinasi S. yönetimindeki 41 PM 207 plakalı kamyonet,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AYEDAŞ ekipleri geldi. Araçta sıkışan Şinasi Sezgin ve eşi Emine Sezgin, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

