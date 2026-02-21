Tuzla’da park halindeki otomobil cayır cayır yandı!

Olay, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Arslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, aracın yanma anı ve itfaiyenin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

