Tuzla’da tersanedeki gemide patlama: 1 ölü

Tuzla'daki bir tersanede tadilat halindeki bir geminin makine dairesinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti 4 işçi yaralandı. Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki tersanede dün saat 13.45 sularında patlama yaşandı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ortaya çıkan gazdan zehirlenerek yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, "15.10.2025 Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Tuzla - Aydıntepe Mahallesinde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve Afad ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, dört işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.