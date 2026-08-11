Tuzla’da toprak altında kalan işçi 3 saatte kurtarıldı

İstanbul Tuzla'da kanalizasyon çalışması yapan işçilerin kazı yaptığı sırada göçük meydana geldi. 1 işçi yaklaşık 2 metre derinlikte göğüs hizasına kadar toprak altında kaldı. İşçi 3 saatte kurtarıldı. Olay, Tuzla Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'ta meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. İşçilerden Baki Ayık yaklaşık 2 metre derinlikle göğüs hizasına kadar toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baki Ayık, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından topraktan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen işçi hastaneye kaldırıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!